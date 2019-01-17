إدارة معتقل “عسقلان” الصهيوني تفرض إجراءات تعسفية بحق الأسرى

قال “نادي الأسير الفلسطيني” الخميس إن “إدارة معتقل عسقلان الاسرائيلي أعلنت عن إجراءات تعسفية جديدة ستفرضها على الأسرى تتمثل بوجود سّجان طيلة مدة تواجدهم في ساحة المعتقل خلال أوقات الفورة”، الأمر الذي لم يكن قائماً في السابق، بالاضافة الى تنفيذ عملية التفتيش من خلال استخدام كرسي خاص بذلك.

ووفقاً للأسرى في معتقل “عسقلان” وعددهم قرابة (50) أسيراً، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن ما أعلن عنه ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة العدو جلعاد أردان بشأن توصياته بالانقضاض على حقوق الأسرى وانجازاتهم التاريخية التي وصلوا لها عبر النضال والتضحية.

واعتبر الأسرى أن هذه الإجراءات هو تصعيد غير مسبوق سيؤدي إلى تصاعد المواجهة بين الأسرى وإدارة المعتقل وستشكل معركة وجود بالنسبة لهم، وأكد الاسرى “أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما تحاول حكومة الاحتلال فرضه وتطبيقه على بعض المعتقلات التي تضم عدد قليل من الأسرى مقارنة مع بعض المعتقلات التي تضم المئات منهم”.

المصدر: فلسطين اليوم