خطوات إتبعها عند الشعور بالجوع

يلجأ كثير من الأشخاص إلى تناول الطعام فور الشعور بالجوع، ظناً منهم أن هذا هو الحل المثالي للقضاء على هذا الشعور، ولكن قد يكون الشعور بالجوع مجرد شعور غير حقيقي، ويمكن التأكد من ذلك من خلال بعض الخطوات قبل تناول الطعام.

في حالة الشعور بالجوع بين الوجبات، ينصح بتجربة هذه الخطوات قبل تناول الطعام:

1-شرب الماء: قد تكون الرغبة الحقيقية لديك هي شرب الماء وليس تناول الطعام، ولذلك يجب أن تقوم بشرب كوب ماء أو أكثر أولاً والإنتظار قليلاً، وإن إختفى الشعور بالجوع فهذا يعني أن جسمك كان بحاجة إلى الماء وليس الطعام.

2-تناول ثمرة من الفاكهة: إجعل خيارك الأول عند الشعور بالجوع هو تناول ثمرة فاكهة لتشبع الجوع دون أن تفسد الحمية الغذائية، إختر نوع مفضل لك من الفواكه، مثل تناول تفاحة أو موز أو برتقالة، كما يمكن تناول الخضروات المفيدة والتي لا تسبب زيادة الوزن.

3-غسل الأسنان: من الحيل الذكية والفعالة للقضاء على الشعور بالجوع هو غسل الأسنان، ويفضل إستخدام معجون أسنان بمذاق النعناع الذي يقضي على أي نكهة طعام موجودة بالفم تزيد من شهوة الجوع.

4-شرب الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مادة تسمى “غالات”، وهي مادة تنظم الرغبة في تناول الطعام، كما أن الشاي الأخضر من المشروبات المحبذة خلال الحمية الغذائية.

5-التخلص من الشعور بالتوتر: قد يكون الشعور بالجوع نتيجة الضغوط النفسية التي تمر بها، ولذلك ينصح بالإبتعاد عن مصادر القلق والتوتر التي تطغى على التفكير وتجعلك ترغب في تناول الطعام.

6-الإستفادة بوقت الفراغ: أيضاً من الأسباب التي تجعلك ترغب بتناول الطعام هو وجود وقت فراغ كبير والشعور بالملل، ولذا فإن ممارسة أي نشاط أو هواية مفضلة يمكن أن يغنيك عن تناول الطعام، كما أن ممارسة الرياضة أو النشاط سيجعل الوقت يمر سريعاً حتى يأتي موعد الوجبة التالية.

وبشكل عام، يمكنك تفادي الشعور بالجوع من خلال بعض الطرق، وهي:

-الإلتزام بتناول الوجبات الأساسية: وعدم إلغاء أي وجبة من اليوم، ففي حالة الشعور بالجوع وعدم تناول الوجبة في موعدها، فسوف يزداد جوعك فيما بعد، وبالتالي ستلجأ لتناول كميات أكبر من الطعام.

-توفر الخضروات والفاكهة بالمنزل: حتى يتم تناولها عند الشعور بالجوع بدلاً من الأطعمة الدسمة وغير الصحية. ويجب تناول الخضروات والفاكهة بين الوجبات كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية.

-تنظيم اليوم: وتحديد وقت لكل شيء، بحيث يكون لديك مهام يومية تقوم بها في مواعيد محددة، وبالتالي لا تشعر بالضغط والتوتر من تأخير العمل، مما يجعلك تفكر بتناول الطعام للهروب من الضغط النفسي.

-ممارسة الرياضية يومياً: فيجب أن يكون لديك وقت لممارسة الرياضة بشكل يومي، بالإضافة إلى النشاط المفضل لك لعدم وجود وقت فراغ طويل تشعر خلاله بالملل والرغبة في تناول الطعام.

المصدر: ويب طب