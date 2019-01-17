إنقاذ 6 صيادين مصريين وفقدان سابع في بحر وسط قطاع غزة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الخميس انه نتيجة سوء الأحوال الجوية قذفت أمواج البحر قارب صيد مصري باتجاه ساحل قطاع غزة وعلى متنه عدة اشخاص.

وقد قامت أطقم جهاز الشرطة البحرية بإنقاذ ستة من الصيادين المصريين، وتم تقديم العلاج اللازم لهم في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وقالت الداخلية الفلسطينية إنه “يُجرى حالياً ترتيب نقل الصيادين إلى الجانب المصري، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن صياد سابع ما زال مفقوداً حسب إفادة زملائه”.

وقد تم التعرف على الصيادين المصرين الذين تم انقاذهم من بحر قطاع غزة وهم: طه عكاشة، محمد جمال حمامي، علاء مجدي صابر، أحمد محمد شبار، مجدي محمد صابر، أحمد ححمال حمامي والمفقود هو جمعة العشي.

المصدر: فلسطين اليوم