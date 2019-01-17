دبلوماسي كوري شمالي كبير في بكين في طريقه إلى واشنطن

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن مسؤولا كوريا شماليا رفيع المستوى وصل الخميس الى بكين، في طريقه الى واشنطن حيث سيلتقي وزير الخارجية مايك بومبيو قبل قمة محتملة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ويعد كيم يونغ-شول الذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، والمحاور المميز لبومبيو في المفاوضات الجارية حول نزع السلاح النووي.

وقد شوهد وهو يدخل سيارة في مطار بكين الذي وصل اليه آتيا من كوريا الشمالية. ومن المقرر ان يسافر الخميس من بكين الى واشنطن، كما ذكرت الوكالة.

ويفترض ان يلتقي بومبيو الجمعة قبل زيارة مجاملة الى ترامب، كما اوضحت الوكالة التي اضافت انه يحمل على ما يبدو رسالة من كيم الى الرئيس الأميركي.

وتأتي هذه الرحلة فيما يتم التحضير على ما يبدو، لقمة ثانية بين ترامب وكيم، في تايلندا او فيتنام على الأرجح، رغم عدم حصول تقدم في مفاوضات نزع السلاح النووي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية