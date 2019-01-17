طرد صحافية هولندية من تركيا

قالت صحافية هولندية تقيم في اسطنبول وتتعاون خصوصا مع صحيفة “هيت فيننسيلس داغبلاد” الخميس أنها طردت من تركيا.

وأعلنت الصحافية انس بورسما في رسالة نشرتها عبر مجموعة تراسل للصحافيين الأجانب في تركيا “تم توقيفي أمس (الاربعاء) وطردي، الآن اصعد الى الطائرة” للمغادرة.

وأكد مسؤول تركي طلب عدم كشف هويته، طرد الصحافية وقال إن ذلك لا علاقة له بعملها.

وبحسب معلومات من زملاء الصحافية في مجموعة التراسل، فقد تم توقيفها الاربعاء بعد أن زارت إدارة الهجرة في اسطنبول لتجديد تصريح إقامتها في تركيا.

وكانت جددت بطاقة اعتمادها الصحافي قبل عشرة أيام.

واكتفى المسؤول التركي بالقول إن “طردها لا صلة له بأنشطتها الصحافية أو تغطياتها في تركيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية