ظریف یعلن استعداد ایران إلغاء التأشیرات التجاریة مع العراق

أعلن وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف أنه في حالة موافقة الجانب العراقي، سیتم التوقیع على اتفاقیة الغاء التأشیرات التجاریة بین البلدین، وذلك تزامناً مع زیارة الرئیس روحانی إلى بغداد. وفی حدیث له خلال لقائه مساء الاربعاء عدداً من رؤساء العشائر في محافظتي كربلاء وبابل، في مقر القنصلیة الایرانیة في كربلاء، قال ظریف إنه “منذ 5 أعوام اقترحنا مسألة الإلغاء المتبادل والكامل لتأشیرات الدخول بین البلدین، إلا أن الجانب العراقي لم یوافق علیه لغایة الآن”.

وأضاف، “لقد اقترحنا اخیراً أن یتم على الأقل إلغاء تأشیرات التجار وقدمنا ذلك للحكومة العراقیة، وفي حال الموافقة علیه یمكننا التوقیع علیه خلال الزیارة التي سیقوم بها الدكتور روحاني إلى بغداد (آذار/مارس القادم).”

من جهة ثانية، أشار ظريف إلى “عمق العلاقات التاریخیة والثقافیة بین الشعبین الایراني والعراقي وفی مقدمة ذلك حب الامام الحسین (ع) وزیارة الاربعین”، مضيفاً أن “دماء شبابنا قد اختلطت فی الحرب ضد “داعش” ولیس بإمكان أي قوة فصل الشعبین عن بعضهما شریطة ان نؤمن بهذه الحقیقة”. واضاف “إنني أعلن هنا أن الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لا ترى أي سقف وحدود لتطویر العلاقات مع البلد الشقیق والصدیق العراق.” وقال وزیر الخارجیة الایراني، إن الحكومة العراقیة “لها الرغبة والارادة السیاسیة في هذا الاتجاه ولكن هنالك بعض العقبات التي ستزال بإرادة الشعب العراقي”. كما أكد استعداد الجمهوریة الاسلامیة لتوفیر حاجات العراق بصورة كاملة فی المجالات التقنیة والهندسیة، مشيراً إلى “ضرورة التعاون بین ایران والعراق في مجال اجتثاث جذور الارهاب التكفیري على صعیدي الأفكار المتطرفة والفقر”. وكان وزیر الخارجیة الایراني قد شارك الاربعاء فی ملتقى اقتصادي كبیر بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ومحافظات جنوب ووسط العراق اقیم فی مدینة كربلاء المقدسة.

یُذكر أن الوزیر ظریف كان قد وصل الى بغداد بعد ظهر الاحد فی زیارة تستغرق 5 ایام التقى خلالها كبار المسؤولین وقادة التیارات والمكونات العراقیة فی بغداد واربیل والسلیمانیة وكربلاء، كما شارك في عدة ملتقیات تجاریة واقتصادیة كبیرة بین ایران والعراق اقیمت فی هذه المدن.

المصدر: ارنا