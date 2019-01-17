الخارجية الروسية: واشنطن مدعوة للمشاركة في مؤتمر صحفي حول معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2019 - 09:32
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مسؤولة أميركية: من المتوقع أن تبدأ واشنطن مطلع شباط فبراير المقبل الانسحاب من المعاهدة النووية المتوسطة المدى مع روسيا
الخارجية الروسية: واشنطن مدعوة للمشاركة في مؤتمر صحفي حول معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة (سبوتنيك)
منذ 8 mins
17 January، 2019
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