ثوران بركان في جزيرة صغيرة في جنوب غرب اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية ثوران بركان يقع في جزيرة كوشينويرابو الصغيرة في جنوب غرب الأرخبيل صباح الخميس.

وقال الموظف المحلي شوغو سادو “لم ترد معلومات عن جرحى أو أضرار حتى الآن”.

ووصل ارتفاع الرمادا إلى ستة كيلومترات قبل أن يتناثر في شعاع 1.5 كلم.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا في لقاء دوري مع الصحافيين “نقوم باتخاذ كل الإجراءات لضمان السلامة”.

وصرح جون فوجيماتسو أحد الناطقين باسم وكالة الأرصاد الجوية أن البركان في هذه الجزيرة ثار مرات عديدة منذ نهاية العام الماضي “لكننا أصدرنا إنذارا لأن ثوران هذا الصباح الذي بدأ عند الساعة 09.19 (00.19 ت غ) أكبر”.

ولهذا البركان عدة فوهات أخطرها تلك التي تسمى شينداكي.

وقال سادو إن الجزيرة “تضم 71 منزلا يسكنها 109 أشخاص وبعضها لا يبعد أكثر من بضعة كيلومترات عن البركان”. وأضاف “لا سبب حاليا لإجلائهم”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجزيرة تضم عددا من المسنين وقد يكون من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية إذا ساء الوضع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية