إلغاء النقاط الجمركية بين بغداد وأربيل

أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، أنها اتفقت مع حكومة إقليم كردستان العراق، على توحيد الرسوم الجمركية وإلغاء جميع نقاط التفتيش بين الطرفين.

وقالت وزارة المالية العراقية في بيان لها، إن “لجنة الشؤون الاقتصادية اتخذت قراراها بتوحيد الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية كافة، ومن ضمنها منافذ إقليم كردستان لاستيفاء رسوم جمركية وضريبة موحدة في جميع المنافذ، وتنظيم انسيابية دخول البضائع والسلع وتنشيط التجارة وتوحيد إجازات الاستيراد والوثائق والتصديقات المطلوبة بهذا الشأن”.

وقررت اللجنة أيضا، إلغاء كافة نقاط الرقابة والتدقيق الجمركية الحالية في كل من منطقتي فايدة شيراوة شمال محافظة كركوك، وليلان شرق كركوك، ما يشجع ويطور التجارة الداخلية وانسيابية حركة المواد والسلع داخل العراق”.

وأشار البيان، إلى أن “اللجنة قررت كذلك، تنظيم إجراءات تجارة الذهب والمعادن الثمينة في العراق وقيام وزارة النقل بالعمل في جميع المنافذ الحدودية بموجب قانون وزارة النقل النافذ لغرض تسهيل عمل تشكيلاتها ذات العلاقة”.

وألزمت اللجنة جميع المنافذ بتطبيق قرارات “حماية المنتج الوطني، والالتزام بالروزنامة الزراعية من أجل تشجيع المنتج المحلي”.

وتابع البيان، أن “هذه القرارات هي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع التجارة وتنشيطها ودعم القطاع الخاص وتبسيط وتوحيد الإجراءات في كافة مرافق الدولة ورفد الموازنة العامة للدولة بالإيرادات المتأتية نتيجة تلك القرارات”.

المصدر: وكالات