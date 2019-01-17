حزب العمال البريطاني يرفض مناقشة “بريكست” مع ماي ما لم تسحب خيار “بلا اتفاق”

رفض حزب العمال البريطاني المعارض بحث حل أزمة “بريكست” مع رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، ما لم تتخل عن خيار يقضي بإمكانية خروج لندن من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق مع بروكسل.

وبعد حصول حكومتها، مساء اليوم الأربعاء، على ثقة مجلس العموم (الغرفة السفلى من البرلمان)، دعت ماي زعماء الأحزاب للقائها مؤخرا في اليوم نفسه، لبحث سبل الخروج من المأزق الناجم عن رفض النواب، أمس الثلاثاء، المصادقة على الصفقة بين لندن وبروكسل حول شروط “بريكست”.

وردا على دعوة ماي، أوضح متحدث باسم حزب العمال، موقف زعيمه جيريمي كوربين، قائلا: “بالطبع جيريمي مستعد للقاء رئيسة الوزراء، لكن إذا كان الحديث يدور عن مناقشة جدية حول كيفية حل الأزمة حول بريكست، فيجب أن تكون نقطة الانطلاق فيها هي سحب خيار الخروج بلا اتفاق من على الطاولة”.

وأضاف المتحدث أن الخطة البديلة المقدمة من قبل حزب العمال، “والتي تتمحور حول فكرة اتحاد جمركي وصفقة قوية حول سوق موحدة، تشكل أساسا لبديل واقعي وبإمكانها أن تحظى بدعم غالبية البرلمان، وهي صفقة جيدة لبلادنا.. وإذا خطت الحكومة باتجاه صفقة كهذه فسنؤيد ذلك”.

وكان كوربين هو الذي طرح، أمس الثلاثاء، إثر تصويت مجلس العموم ضد صيغة الصفقة المقدمة من قبل ماي، اقتراحا بإجراء تصويت على حجب الثقة عن الحكومة الحالية.

ومساء اليوم الأربعاء، نجت حكومة ماي من حجب الثقة عنها بفضل رفض هذا المقترح من قبل مجلس العموم الذي صوت ضده بأغلبية ضعيفة (325 صوتا مقابل 306).

المصدر: وكالة رويترز