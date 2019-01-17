أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 17ـ01ـ2019

النهار

• تردّد أن وزيراً سابقاً من فريق الممانعة يقصد باريس باستمرار حيث يلتقي مسؤولين استخباراتيّين.

• سحب مكتب أحد الرؤساء بياناً جوابيّاً على رئيس آخر تجنّباً لمزيد من التصعيد وادّعى أنّه لم يصدر عنه.

• يدعم رئيس تيّار فاعل نائباً سابقاً في تكتّله لترؤّس الرابطة المارونيّة في انتخاباتها المقبلة.

الجمهورية

• طلب مسؤول بارز من جهة إقليمية كبرى التدخّل لترتيب إنضمام جهة ثالثة إلى إجتماع إقليمي كبير لكن طلبه لم يلقَ آذاناً صاغية.

• اعتبرت جهة حزبية ان العجز في تأليف الحكومة هو أحد نتائج المواجهة الاميركية – الايرانية حيث دخلت المنطقة مرحلة حاسمة .

• علّق دبلوماسي مخضرم على بيان رسمي أكد العزم على تنفيذ إصلاحات ووقف الهدر بالقول: إسمع تفرح.. جرب تحزن.

اللواء

• يرّوج حزبيون أن تأليف الحكومة قد يطول إلى فترة بعيدة، تتخطى أيار المقبل؟!

• حرص مسؤول رفيع على الإشارة إلى أن زيارة سفير دولة نافذة إليه، كانت مخططة قبل زيارة زائر غربي.

• لم يُفاجئ قطب ماروني سامعيه في اجتماع بكركي، عندما أعلن عن معارضته أن يكون لمرجع كبير وفريقه الثلث المعطّل!

البناء

• قالت مصادر عسكرية في سورية إنّ تعليقات البيت الأبيض على مقتل الجنود الأميركيين الخمسة في منبج والتي نقلها نائب الرئيس بقوله إنّ قرار الإنسحاب نهائي ولا رجعة فيه تؤكد أنّ قرار الإنحساب لم يكن نزوة انفعالية للرئيس دونالد ترامب، فمقتل الجنود منح الرئيس الفرصة للتراجع عنه وتأكيد البقاء طالما أنّ المعركة مع داعش تستدعي ذلك وهذا يعني أنّ كلّ الغموض حول المهل يهدف لرفع معنويات حلفاء واشنطن وخوض حرب نفسية على أعدائها…

المصدر: صحف