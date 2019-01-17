العاصفة ميريام تنحسر تدريجيا عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح الخميس

اصدرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية النشرة المسائية لحال الطقس وجاء فيها:

الحالة العامة:

تنحسر تدريجيا العاصفة (MIRIAM) عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح يوم الخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع درجات حرارة متدنية، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع ثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار، مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة ليلا وثلوج تلامس ال800 متر . يتشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ال 700 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى من يوم الجمعة.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال النهار وتدنيها ليلا بسبب سيطرة الرياح الشمالية مما يؤدي الى تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 800 متر.

السبت: مشمس مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ال 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

ملاحظة: إن مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني هي المرجع الرسمي الوحيد المخول اصدار النشرات الجوية المختصة بتقدير أحوال الطقس في لبنان وتسمية العواصف، ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الرسائل الصوتية المنسوبة إلى الارصاد الجوية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام