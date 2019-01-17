كينيا: ارتفاع حصيلة قتلى اعتداء نيروبي الى 21 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2019 - 00:23

كينيا: ارتفاع حصيلة قتلى اعتداء نيروبي الى 21

منذ 1 ساعة 16 January، 2019
علم كينيا
أخبار دولية - كينيا

أعلن قائد الشرطة الكينية جوزف بوانيه الاربعاء في تصريح صحافي ارتفاع عدد قتلى اعتداء الثلاثاء على مجمع فنادق في نيروبي الى 21 قتيلا.

وقال بوانيه “أعلمكم بأننا ونحن نتكلم في هذه الساعة تم العثور على ست جثث أخرى في مكان الهجوم، كما توفي شرطي متأثرا بجروحه”.

وأضاف بوانيه أن “28 جريحا توزعوا على مستشفيات نيروبي. من دون تحديد خطورة أوضاعهم”، وأوضح أن “جنسيات القتلى توزعت على الشكل التالي  16 كينيا وأميركي وبريطاني وثلاثة اشخاص من أصل أفريقي لم تتحدد هوياتهم بعد”.

ويضاف القتلى السبعة الى 14 قتيلا كان أعلن عنهم صباح الأربعاء الرئيس اوهوري كينياتا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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