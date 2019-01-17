العاصفة تؤدي الى انقطاع خطوط الكهرباء في أكثر من منطقة لبنانية

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان ان العاصفة ضربت شبكة النقل لمؤسسة كهرباء لبنان بالصواعق والعواصف، ما ادى الى انقطاع جميع خطوط النقل في لبنان. ولفتت المصلحة في بيان الى انه و”منذ الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم وتسبب بانقطاع خطوط النقل بين معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والجمهور وبيت الدين وصيدا واولي- عبد العال”. واشارت المصلحة ان هذا الامر ادى الى عزل المعامل كليا وتوقف الانتاج مؤقتا.

واكدت المصلحة ان الفرق الفنية التابعة لها اعادت ربط خطي اولي – جمهور عند الساعة التاسعة والربع وعاد الانتاج في معاملها الى ٥٠ ميغاوات في معمل الاولي و ٢٥ ميغاوات في معمل جون؛ وتعمل الفرق الفنية على اعادة ربط خط الاولي – عبد العال فور جهوز مصلحة التنسيق في مؤسسة كهرباء لبنان لانها المسؤولة عن ادارة الشبكة.