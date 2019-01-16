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January 16 2019 - 22:17

إطلاق 3 صواريخ “زلزال1” على تجمعات المرتزقة في نجران

منذ 1 ساعة 16 January، 2019
صاروخ زلزال
اليمن - عربي وإقليمي

استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم الأربعاء، تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في قطاع نجران. وأفاد مصدر عسكري أن صاروخية الجيش واللجان أطلقت 3 صواريخ “زلزال1” محلي الصنع على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس وحققت إصابات مباشرة.

وذكر المصدر أن القوة المدفعية قصفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بعدد من القذائف في ذات الجبهة، مؤكدا أن القصف المدفعي حقق إصابات مباشرة في صفوف وآليات المرتزقة. يذكر أن وحدة الهندسة دمرت أمس الثلاثاء، آلية عسكرية تابعة لمرتزقة الجيش السعودي بعبوة ناسفة في صحراء البقع قبالة نجران.

المصدر: المسيرة نت

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