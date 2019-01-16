جرافة من مركز جرف الثلوج في جرد القيطع سحبت 3 سيارات احتجزتها الثلوج في أعالي القموعة فنيدق

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن 3 سيارات ذات دفع رباعي كانت قد احتجزتها الثلوج على الطرق الجبلية في أعالي منطقة القموعة – فنيدق عملت جرافة من مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع على سحبها واجلاء من فيها من ركاب.

وأفاد رئيس المركز خالد ديب بـ “أن عملية إنقاذ تقوم بها حاليا إحدى جرافات المركز على طريق القموعة -الشنبوق لسحب احدى السيارات العالقة ايضا، مجددا دعوته السائقين إلى “عدم سلوك الطرق الجبلية ليلا وفي ذروة العاصفة حيث تكمن صعوبات كبيرة في عمليات الاجلاء والسحب وسط ظروف مناخية معقدة على هذه الطرق الجبلية وتدن في درجات الحرارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام