أيها المجاهدون… #بكم_أخرجنا_الله_من_الذل

ويوم تنثر السماء نقاءها…

تفرش به الأرض…

ويلجأ كلٌ الى دفء مسكنه…

ترتفع هناك جباه الثائرين…

على الحدود الشرقية والسلسلة اللبنانية…

تزاحم جباههم القمم العالية…

ويصارع صلابة عزمهم زمهرير العواصف…

يصافحون الله… سجوداً وصلاةً وجهاد…

وفي جنوب الأرض … يلتحفون ترابها

يستوطنون وديانها … ويحفرون بنبض عزمهم خنادقها … تألف قبضاتهم صخرها ..

فيهزون أمن عدوهم … يؤرقون نومه ..

فيرفع سواتره الهشّة جهلاً بقدراتهم ..

شمالاً .. جنوباً .. شرقاً .. غرباً …

رجال يصافحون الله .. عشقاً وصبراً وعزيمة ..

المصدر: الاعلام الحربي المركزي