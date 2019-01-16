الهيئة الصحية عممت ارقام هواتف غرف الطوارىء تحسبا للعاصفة

أعلنت “الهيئة الصحية الاسلامية – المديرية العامة للدفاع المدني” في بيان، انها “نتيجة الطقس العاصف واستمرار العاصفة، وضعت كافة طواقمها من جميع الاختصاصات (انقاذ، اسعاف، اطفاء) في جهوزية تامة خدمة للمواطنين. كما عملت على نشر تلك الطواقم في القرى والبلدات المعرضة لهطول كثيف للثلوج والامطار مما قد يؤدي الى حدوث سيول وانقطاع طرقات، كما سيرت دوريات فيها”.

وذكرت المواطنين بضرورة “اتباع معايير السلامة العامة في جميع تنقلاتها، وعدم التنقل الا للضرورة مع توخي الحذر من خطر الانزلاق او المحاصرة بالثلوج”، مشددة على “أخذ الحذر عند استعمال وسائل التدفئة بكافة اشكالها تحاشيا لحدوث اي طارىء من احتكاك كهربائي او تسرب للغاز او تفحم، لما لذلك من انعكاسات سلبية على المواطن وممتلكاته”.

ووضعت “أرقام هواتف غرف الطوارىء في المناطق الرئيسية في خدمة المواطنين، كالاتي: – عمليات مركزية 01453281

– صور وضواحيها 07351229

– النبطية وضواحيها 07760867

– بيروت وضواحيها 01545726

– بعلبك وضواحيها 08377331

– فوج إطفاء إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل 07370194

– فوج اطفاء الضاحية 1290

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام