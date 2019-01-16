تساقط الثلوج في قرى قضاء عاليه ابتداء من 900 م وطريق صوفر سالكة للسيارات المجهزة فقط – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2019 - 20:07

تساقط الثلوج في قرى قضاء عاليه ابتداء من 900 م وطريق صوفر سالكة للسيارات المجهزة فقط

منذ 31 mins 16 January، 2019
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