الخليل من بكركي: علينا ان نقرأ جميعا في دستورنا وفي اتفاق الطائف وليس في كتب ودساتير مختلفة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم، عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب انور الخليل، الذي قال بعد اللقاء: “إن رئيس مجلس النواب بيه بري حمله تقديره إلى غبطة البطريرك الراعي لهذا الموقف الوطني الشامل والكامل في مراعاة الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان ولهذا الكلام الطيب الذي سمعه في افتتاح لقاء بكركي اليوم”.

أضاف: “عبرت لغبطته عن المشاعر الطيبة والحميدة وتقديرنا لما يقوم به. فعلى هذا الطريق الوطني، يجتمع اللبنانيون وعلى اساس هذا الكلام يجمعون، اي على وحدة الكلمة والقيام بواجباتنا الوطنية واحترام الثوابت الوطنية التي تهمنا كلنا بشكل اساسي ليبقى الوطن. وكما تفضل غبطته، علينا ان نقرأ جميعا في دستورنا وفي اتفاق الطائف، وليس في كتب ودساتير مختلفة”.

وختم الخليل: “يهمنا دائما الحصول على رأي وبركة غبطته بحيث نسمع منه كل ما هو مفيد لنا ولمنطقتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام