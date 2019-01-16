انقطاع الكهرباء في بلدات جرود الضنية وحادثا سير بسبب العاصفة

تسببت الرياح القوية التي رافقت عاصفة الأمطار والثلوج في الضنية، بانقطاع أسلاك شبكة التيار الكهربائي في بلدة بيت حاويك في جرود الضنية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أغلب بلدات الجرد.

ووقع حادثا سير في المنطقة نتيجة رداءة الطقس اقتصرت أضرارهما على الماديات: الأول عند مفرق بلدة كفرحبو عند مدخل الضنية لجهة مدينة طرابلس، أدى لخلع عدد من الفواصل الحديدية التي وضعها إتحاد بلديات الضنية على الطريق. والثاني في بلدة عاصون حيث اصطدمت شاحنة نقل “بيك أب” من طراز “تويوتا” مع سيارة من طراز “هوندا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام