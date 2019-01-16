الامطار والسيول قطعت الطرق بين بلدات النبطية وأحدثت أضرارا في المنازل والمؤسسات التجارية

تأثرت النبطية ومنطقتها بالعاصفة التي تضرب لبنان، وتسببت الامطار الغزيرة والسيول بقطع الكثير من الطرق بين البلدات، وباحداث اضرار مادية في المنازل والمؤسسات التجارية في الكثير من المناطق.

كما تسببت السيول المتدفقة من البساتين والحقول في شكل غير مسبوق باقفال الطريق التي تربط بلدة انصار بالبابلية عند محلة الجزيرة، وقد غرقت سيارات عدة عندما حاول اصحابها عبور الطريق.

وتدفقت المياه في شكل غزير الى الكثير من المنازل والمؤسسات التجارية في منطقة تول ومرج حاروف. وتسببت السيول ايضا باحداث مستنقعات كبيرة على طرق الدوير- الشرقية، عبا، الكفور – ابار فخر الدين – جبشيت – عربصاليم – حبوش.

وفي وادي النميرية – زفتا انقطعت الطريق بسبب التدفق الهائل للمياه عليها، وتعطلت سيارات عدة في المحلة حاول اصحابها المرور هناك.

وتسببت سرعة الرياح بوقوع شجرة كبيرة على سيارة بي ام دبليو يملكها شاب من ال شحرور في حي البركة في الدوير، كما وسقطت شجرة كبيرة وسط الطريق العام في بلدة الكفور وتسببت بقطع الاسلاك الكهربائية.

وفي بلدة جباع وعين بوسوار اجتاحت السيول الكثير من المنازل.

وتابع محافظ النبطية القاضي محمود المولى تداعيات العاصفة والسيول، واعطى تعليماته لفرق الدفاع المدني، ووزارة الاشغال، بفتح طريق انصار- البابلية وايجاد المسارب البديلة لتدفق المياه في المنطقة.

كما تابع اتصالاته مع الجهات الامنية لمواكبة اي طارىء لدى المواطنين ناتج عن العاصفة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام