الثلوج غطت القرى القريبة من صور والسيول قطعت عددا من الطرق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2019 - 20:07

الثلوج غطت القرى القريبة من صور والسيول قطعت عددا من الطرق

منذ 45 mins 16 January، 2019
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