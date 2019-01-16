الثلوج غطت القرى القريبة من صور والسيول قطعت عددا من الطرق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2019 - 20:07
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الأرصاد الجوية: المنخفض الجوي في لبنان ينحسر الخميس والثلوج تلامس ارتفاع 600 متر خلال ساعات الليل
وزارة الأشغال تطلب من قوى الأمن الداخلي قطع طريق ضهر البيدر ومنع سلوك جميع السيارات لسوء الرؤية واشتداد العاصفة
ثلوج في قرى راشيا والبقاع الغربي وجرافات وزارة الأشغال والبلديات تعمل على فتح الطرقات ومساعدة العالقين
الأمطار والسيول قطعت الطرق بين بلدات النبطية وأحدثت أضراراً في المنازل والمؤسسات التجارية في العديد من القرى
السيول تجرف طفلة سورية وشقيقها أثناء محاولته إنقاذها بعد سقوطها في عبارة مائية في العاقبية بمنطقة الزهراني
قطع الكورنيش البحري في مدينة الميناء شمال لبنان بعد اجتياح أمواج البحر الطريق الساحلي ووصولها إلى الأبنية السكنية
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رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأربعاء النيابي: نحن بأمس الحاجة للحكومة بدلاً من سياسة المناكفة والمراوحة
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري: آسف بشدة لغياب الوفد الليبي عن القمة والعلاقة بين الاشقاء لا بد أن تعلو فوق أي إساءة
الرئيس بري رداً على الحريري: الأسف ليس لغياب الوفد الليبي بل لغياب الوفد اللبناني عن الإساءة الأم منذ 4 عقود إلى لبنان
بيان الاجتماع التشاوري الماروني في بكركي: التمسك بالوحدة والميثاق الوطني والعيش مع الشركاء في الوطن على أساس الشراكة
بيان اجتماع بكركي: الدعوة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وفق الدستور وآلياته تكون منتجة حتى لا يكون لبنان عرضة للأزمات
اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدعو إلى أوسع حملة تضامن مع الإعلامية مرضية هاشمي المعتقلة في الولايات المتحدة
وزير الخارجية الإيراني: الصحافية مرضية هاشمي مواطنة إيرانية واعتقالها في الولايات المتحدة عمل سياسي غير مقبول
وزير الخارجية الماليزي: منع سباحين "إسرائيليين" من المشاركة في تصفيات مؤهلة للألعاب البارالمبية تستضيفها ولاية ساراواك
فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لإنهاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة
الكرملين: قمة روسية تركية بموسكو في 23 من الشهر الجاري تليها قمة ثلاثية بمشاركة إيران لبحث الوضع في سوريا
المتحدث باسم التحالف الدولي: قتل أفراد من القوات الأميركية خلال انفجار استهدف دورية روتينية في مدينة منبج السورية
مسؤول اميركي: مقتل 4 جنود أمبركيين وإصابة 3 في تفجير منبج الانتحاري الذي تبناه داعش
نائب الرئيس الأميركي: واشنطن ستضمن أن لا يطل داعش برأسه من جديد وأصبح بإمكاننا تسليم القتال لشركائنا في التحالف
مصادر يمنية: تصاعد وتيرة خروق قوى العدوان في عدد من المناطق بمحافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة
مجلس الأمن تبنى بالإجماع قراراً بإرسال بعثة مراقبين إلى اليمن للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة
مصادر في الأمم المتحدة: الأردن يستضيف محادثات بين الأطراف اليمنية حول تنفيذ اتفاق تبادل يشمل آلاف الأسرى
الخارجية الألمانية: نؤكد الحاجة إلى توضيح كامل وشفاف من الرياض لقضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي
الداخلية المصرية: مقتل 5 إرهابيين بعد دهم قوات الأمن مخبآً لهم بمدينة العريش في شمال سيناء
بنغلادش: طرد المئات من عمال النسيج في معامل تنتج ألبسة للكثير من الماركات العالمية إثر إضراب للمطالبة بتحسين الأجور
لافروف: موسكو وطوكيو بعيدتان عن وضع الشريكين وحتى عن إيجاد سبل بناءة لتحسين العلاقات الثنائية
نانسي بيلوسي تدعو ترامب إلى تأجيل كلمة حالة الاتحاد السنوية بسبب نقص الإجراءات الأمنية نتيجة الإغلاق الجزئي للحكومة
الثلوج غطت القرى القريبة من صور والسيول قطعت عددا من الطرق
منذ 45 mins
16 January، 2019
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