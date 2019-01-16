طرد المئات من عمال النسيج في بنغلادش إثر اضراب

طردت مصانع النسيج في بنغلادش التي تنتج ملابس للكثير من الماركات الغربية، مئات العمال إثر إضرابات للمطالبة بتحسين الأجور، بحسب ما افادت النقابات والشرطة الاربعاء.

وبنغلادش هي ثاني مصدر عالمي للملابس بعد الصين، وتريد تطوير هذا القطاع لجعله يصل الى قيمة 50 مليار دولار سنويا بحلول 2023، مقابل 30 مليار دولار سنويا حاليا، ويشمل القطاع نحو 4500 مصنع تشغل اربعة ملايين عامل.

وبعد أكثر من أسبوع من الاضرابات والتظاهرات التي عطلت أبرز مواقع الانتاج، انتهى التحرك الاجتماعي هذا الاسبوع بعد اتفاق على زيادات في الأجور، لكن الكثير من العمال الذين قدموا لاستئناف العمل الاربعاء، اكتشفوا أنه تم طردهم.

واكتشف 750 عاملا على الأقل من عدة شركات في مركز أشوليا للنسيج بالضاحية الصناعية للعاصمة دكا، وجود أسمائهم وصورهم على لائحات تضم مطرودين علقت في مقار عملهم، بحسب ما أفاد مسؤول نقابي كبير.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية