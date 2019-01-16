ماليزيا تعلن عدم استضافة أية فعاليات يشارك فيها الكيان الإسرائيلي

أعلن وزير الخارجية الماليزي الأربعاء أن بلاده لن تستضيف أية فعاليات جديدة يشارك فيها الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أنه تم منع سباحين صهاينة من المشاركة في مسابقة مقبلة.

والأسبوع الماضي صرح رئيس الوزراء مهاتير محمد أن السباحين الصهاينة لن يسمح لهم بالمشاركة في مسابقة ستجري في وقت لاحق من هذا العام في ولاية ساراواك الشرقية والتي ستحدد المتأهلين للمشاركة في بطولة طوكيو 2020 للألعاب البارالمبية.

ورغم مناشدة من اللجنة البارالمبية العالمية لإيجاد حل لهذا الخلاف، إلا أن وزير الخارجية الماليزي جدد التأكيد على معارضة ماليزيا للكيان الصهيوني.

وقال الوزير سيف الدين عبدالله إن الحكومة قررت أن “ماليزيا لن تستضيف أية فعالية تكون لإسرائيل فيها مشاركة أو تمثيل”. واضاف “لقد اتخذت الحكومة هذا القرار لإظهار موقفنا الصارم بشأن قضية إسرائيل”، مشيرا إلى أن ذلك يعبر عن “القتال نيابة عن المظلومين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية