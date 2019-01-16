ثلوج على ارتفاع 1300 م في عكار والدفاع المدني يسهل مرور السيارات

عمل عناصر من الدفاع المدني على ازالة الثلوج التي تراكمت على طريق عام القبيات – القموعة مستخدمين جرافات ضخمة لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.

وافيد بان الثلوج بدأت تتساقط بغزارة عصر اليوم على المرتفعات الجبلية ابتداء من 1300متر وما فوق.

ودعا رئيس “مركز جرف الثلوج” في منطقة جرد القيطع خالد ديب السائقين على الطرق الجبلية إلى توخي الحذر، وتزويد سياراتهم بالسلايل المعدنية، وبخاصة مع توقعات في اشتداد العاصفة ليلا واحتمال تدني درجات الحرارة على هذه المرتفعات، حيث من المتوقع تساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق.

يشار الى ان حضور العاصفة “ميريام” في محافظة عكار ما زال ضمن المستويات المقبولة حتى الان، حيث الامطار والرياح والثلوج ضمن معدلاتها في مثل هذه الايام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام