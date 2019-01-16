الصراف بحث ونظيره الاسترالي سبل التعاون وامكانية عقد اتفاقية عسكرية

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف اليوم، وزير الدفاع الاسترالي كرستوفر باين على رأس وفد مرافق وبحث معه علاقات التعاون بين البلدين لا سيما امكانية عقد اتفاقية ثنائية في المجال العسكري لدعم الجيش اللبناني في الطبابة العسكرية والتدريب.

كما تناولا موضوع تبادل المعلومات خاصة في مجال محاربة داعش.

وشدد الصراف على “الدور المهم الذي تضطلع به استراليا في اعادة الامن والاستقرار الى المنطقة”، لافتا الى ان “لبنان يتطلع الى مزيد من التعاون بين البلدين”.

كما شرح الصراف لنظيره “المشاريع التي طورتها وزارة الدفاع في ما خص تطوير الطبابة العسكرية وتحديثها وبناء المستشفى العسكري بالاضافة الى مشروع الطاقة المستدامة الذي سيحدث وفرا ماليا مهما على المؤسسة العسكرية”.

وشكر نظيره الاسترالي على “الهبة الكريمة للجيش اللبناني”.

وكان باين وضع عند وصوله اكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني في وزارة الدفاع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام