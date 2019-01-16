حبات البرد والامطار الغزيرة غطت مناطق صور جراء العاصفة ميريام

تساقطت حبات البرد في مدينة صور وغطت الشاطىء الجنوبي فيها، وسط رياح قوية رافقتها الامطار الغزيرة، فيما تدنت درجات الحرارة على الساحل.

وكانت مدينة صور والمناطق الجنوبية الساحلية تأثرت بالعاصفة التي ضربت الشاطىء والساحل مصحوبة بالامطار الغزيرة والرياح القوية التي تعدت الـ 90 كيلومتر في الساعة.

وحملت العاصفة “ميريام” معها الرياح والامطار الغزيرة، وجرى إقفال ميناء صور التجاري ولزم الصيادون حرم ميناء الصيادين، وعمل البعض على تحصيل مراكبهم وشباكهم من الميناء خوفا من تضررها بسبب الامواج العالية التي ضربت المدينة.

وبلغ إرتفاع أمواج البحر 6 أمتار رافقتها الرياح الناشطة، ما أدى الى أضرار في المنتزهات والاكشاك المنتشرة في منطقة الجمل جنوب صور، كما وغمرت المياه بعض الشوارع التي تحولت الى أنهر ومستنقعات لا سيما في المساكن الشعبية.

ودخلت مياه الامطار الى بعض المحال التجارية والمنازل، وعملت بلدية المنطقة على مساعدة المواطنين بسحب المياه.

وقد غمرت مياه الامطار بعض بساتين الحمضيات والموز ومزروعات أخرى، وإقتلعت الرياح القوية الخيم البلاستيكية في المدينة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام