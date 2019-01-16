قراران لخليل مدد بموجبهما مهل تقديم تصاريح ضريبية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2019 - 15:05

قراران لخليل مدد بموجبهما مهل تقديم تصاريح ضريبية

منذ 17 mins 16 January، 2019
وزير المال علي حسن خليل
لبنان

اصدر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، قرارا حمل الرقم 31/1 مدد بموجبه مهلة تقديم تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الإلكتروني من الفصل الرابع من سنة 2018، وتسديد الضريبة العائدة لها لغاية 28/1/2019 ضمنا.

وأصدر قرارا آخر حمل الرقم 32/1 مدد بموجبه مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الرابع من سنة 2018 وبيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل، عبر النظام الضريبي الالكتروني وتأدية الضريبة العائدة لها حتى تاريخ 31/1/2019 ضمنا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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