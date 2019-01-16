استمرار توافد الشخصيات والوفود الرسمية لحضور القمة الاقتصادية

يستمر توافد الشخصيات والوفود الرسمية التي ستشارك في حضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، التي تستضيفها بيروت خلال الايام القليلة المقبلة.

وفي هذا الاطار وصل الى ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي الامين العام المساعد رئيس مكتب الامين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي على رأس وفد آتيا من القاهرة. واستقبله في المطار الامين العام المساعد رئيس المكتب العربي للبحوث والدراسات القانونية في بيروت التابع للجامعة السفير عبد الرحمن الصلح والدبلوماسي يوسف السبعاوي من مكتب الجامعة العربية في بيروت والدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين رامي حامدي والقنصل سالم بيضون.

كما وصل الى بيروت ظهر اليوم ايضا وفد قطري ضم سفير قطر لدى الجامعة العربية ابراهيم السهلاوي والقائم بالاعمال القطري لدى الجامعة العربية محمد مالكي، واستقبل الوفد في المطار الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين توفيق متى وقنصل قطر في لبنان علي العزبا.

ومن القاهرة، وصل ايضا الى بيروت مندوب الجزائر لدى الجامعة العربية محمد نذير العرباوي، وكان في استقباله في المطار الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين مالك منصور والقائم بالاعمال الجزائري في بيروت سمير باشا.

ومن الرياض وصل وفد سعودي برئاسة وكيل وزارة المالية حسين الشاويش، وكان في استقباله الدبلوماسي زياد رياشي من وزارة الخارجية والمغتربين ورئيس المراسم في السفارة السعودية خالد الحربي.

وقد اتخذت التدابير الامنية والادارية واللوجستية في قاعات الشرف لتسهيل أمور جميع الضيوف القادمين الى لبنان لحضور القمة الاقتصادية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام