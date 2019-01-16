وزيرا الخارجية الروسي والألماني يناقشان الملفين السوري والأوكراني

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيلتقي يوم الجمعة القادم نظيره الألماني هايكو ماس. وتابعت “فيما يتعلق بالزيارة، فنحن وفقاً لما صرحه لافروف، سنناقش أولاً الوضع في أوكرانيا والوضع في سوريا. هناك قرارات يجب تنفيذها حول كلتا القضيتين. ونحن مستعدون لهذا النقاش”. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أعلن خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع اليوم أنه يعتزم مناقشة القضيتين السورية والأوكرانية مع نظيره الألماني، هايكو ماس، خلال زيارته إلى روسيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية