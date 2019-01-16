قوات سوريا الديمقراطية: أي مشروع في شمال سوريا برعاية تركية نوع آخر من الاحتلال

أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن “أي مشروع لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا برعاية أممية يعتبر نوعاً آخر من الاحتلال”، مشددة على رفضه بالكامل. وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطي مصطفى بالي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك حول المقترح الأميركي لإقامة المنطقة الآمنة بشمال سوريا، “إذا كان المقصود بالمنطقة الآمنة حماية الأقليات والمكونات المختلفة برعاية دولية فهذا مرحب به بالطبع”.

وأكد بالي قبول قوات سوريا الديمقراطية “إقامة منطقة آمنة بشريطة أن تكون برعاية دولية وبشكل رسمي”، مؤكداً “أي مشروع تحت رعاية تركية هو نوع آخر من الاحتلال لا نقبله بالتأكيد”. وأضاف بالي “تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول سيطرته على المنطقة الآمنة محاولة للالتفاف على مفهوم المنطقة الآمنة وشرعنة الاحتلال التركي، وتزيد من مخاطر الإبادة والمجازر بحق مكونات شمال سوريا وعلى رأسهم الكرد”.

كما رأى مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” التصريحات التركية حول إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا “محاولة لاستغلال ذلك لرغباتها ومصالحها”، مشددا على أن “التهديدات التركية في شمال سوريا قد تغرق البلاد في الفوضى مجددا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية