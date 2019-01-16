المدير الاقليمي للاشغال في البقاع للوطنية: نواصل العمل لتبقى الطرق سالكة منعا لعزل أي بلدة بالثلوج

أكد المدير الاقليمي في وزارة الاشغال العامة والنقل في البقاع المهندس أحمد الحجار، في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “وزارة الاشغال وخصوصا في البقاع، هي دوما على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عاصفة أو منخفض جوي يضرب المنطقة بالتعاون مع قوى الامن الداخلي والمخافر المنتشرة في البلدات”.

وقال: “الجرافات التابعة للوزارة والمتعاقد معها، تعمل بشكل متواصل خلال العواصف على فتح الطرق العامة والداخلية دون استثناء، في البقاع الاوسط والغربي والشمالي لكي تبقى سالكة أمام المواطنين، ومنعا لعزل أي بلدة بالثلوج وتهديد سكانها”.

كما أكد أن “طريقي ضهر البيدر وترشيش زحلة، من صلب اهتمامات الوزارة التي تعمل بشكل مستمر مع مركز جرف الثلوج على فتحهما كونهما الشريان الحيوي بين بيروت والبقاع”.

وأعلن أن “الوزارة عملت يوم أمس، على ترقيع الحفر العميقة بالمواد المناسبة على أوتوستراد زحلة وشتورا والمصنع وصولا الى راشيا، كما وتتجه الى تنفيذ الخطوات المذكورة في قرى شرق زحلة وحيث تدعو الحاجة، كما عملت المديرية على تنظيف المجاري وتعزيل القنوات المائية وفتح مسارب مجاري الانهر”.

وأوضح أن “المديرية الاقليمية لوزارة الاشغال في البقاع جاهزة لاستقبال اي شكوى او تقصير”، وانه على “تواصل دائم مع رؤساء البلديات لتلبية حاجاتهم ولتلقي الشكاوى والمطالب”.

المصدر: الوكالة الوطنية