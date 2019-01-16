281 % نسبة الزيادة السنوية لذوبان الجليد في أنتاركتيكا

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن معدل نسبة الزيادة السنوية لذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية “أنتاركتيكا” بلغ 281 بالمئة خلال 16 عاما الماضية.

وأجرى الدراسة مجموعة كبيرة من الباحثين في جامعات كالفورنيا وأوترخت، ووكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، وأوضحت الدراسة أن الفترة بين عامي 2001 و2017 شهدت ذوبان 134 مليار طن من الجليد.

وللإشارة إلى كم الزيادة الكبيرة التي طرأت على ذوبان الجليد، أشارت الدراسة أن الفترة بين عامي 1979 و2001 لم تشهد سوى ذوبان 48 طنا فقط.

وازداد اهتمام العالم مؤخرًا بظاهرة التغير المناخي، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وتقلص حجم الجليد البحري في القطبين الشمالي والجنوبي.

ولا تقتصر تأثيرات هذه الظاهرة على الكائنات البحرية والنباتات التي تتراجع أعدادها وأنواعها فقط؛ بل تتبعها عديد من التوقعات بغرق أجزاء من مدن، ومدن بأكملها أيضا، نتيجة ارتفاع منسوب المياه بسبب ذوبان الجليد فى العالم.

ويشير العلماء أن أنتاركتيكا تحتوي على جليد، قد يؤدي ذوبانه إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بما يصل إلى 60 مترًا وإغراق المدن الساحلية حول العالم.

المصدر: وكالة الاناضول