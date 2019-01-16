الطقس في لبنان : العاصفة تستمر حتى يوم غد الخميس وتنحسر تدريجيا

الحالة العامة:

يتأثر لبنان اعتبارأ من اليوم الأربعاء بالعاصفة (MIRIAM) وتستمرّ حتّى صباح يوم الخميس حيث تنحسر تدريجياً.

ملاحظة : إنّ مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني هي المرجع الرسمي الوحيد المخول اصدار النشرات الجوية المختصة بتقدير أحوال الطقس في لبنان وتسمية العواصف، و لا صحة للشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الرسائل الصوتية المنسوبة إلى الارصاد الجوية .

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع رياح شديدة تصل لحدود ال١٠٠كلم/ساعة خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى ٦ أمتار لذا نحذر من خطر تساقط اللوحات الاعلانية واقتلاع الأشجار، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها اعتباراً من الظهر مع حدوث عواصف رعدية كما تتشكل السيول مع امكانية حدوث انجرافات بالتربة، تتساقط الثلوج اعتباراً من ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق ويتدنى تساقطها مع الانخفاض الملموس اعتباراً من بعد الظهر لتلامس ال٦٠٠ متر اعتباراً من منتصف ليل الاربعاء /الخميس.

الخميس: غائم جزئيّاً مع درجات حرارة متدنيّة ، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع ثلوج على ارتفاع ٧٠٠متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول مساءً الى قليل الغيوم نحذر من تشكّل الجليد على الطرقات التي تعلو عن ٧٠٠متر خلال الليل مما يؤدي الى حدوث انزلاقات.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الفترة الصباحية والليل من ٨٠٠ و مافوق .

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية