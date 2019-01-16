تسريب سير ذاتية لـ200 مليون صيني

نشرت منصة HackenProof، قبل خمسة أيام، تقريراً يشير إلى أن قاعدة بيانات تحتوي على السير الذاتية لأكثر من 200 مليون باحث عن عمل في الصين قد تعرّضت للتسريب الشهر الماضي. وتضمنت المعلومات المسربة الاسم وخبرة العمل، لكن الأخطر من ذلك هو تضمّنها رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، والحالة الاجتماعية، والأطفال، والسياسة، والطول، والوزن، ورخصة القيادة، ومستوى القراءة والكتابة كذلك.

وبحسب موقع “ذا نيكست ويب”، وجد مدير أبحاث مخاطر الإنترنت، بوب دياتشينكو، السير الذاتية في محركات بحث قواعد البيانات المفتوحة Shodan وBinaryEdge. ولم توفر قاعدة بيانات 854 جيغابايت أي حماية بكلمة مرور، وكانت مفتوحة لأي شخص يقرأها.

ولم يتمكن دياتشينكو من تحديد من أنشأ قاعدة البيانات أو من يملكها، ولكن مستودع الرموز البرمجية GitHub أظهر رمزاً استخدم بنية بيانات مماثلة لقاعدة البيانات التي تم تسريبها، وتحتوي قاعدة البيانات على بيانات مقتبسة من مواقع صينية مصنفة متعددة مثل bj.58.com. ومع ذلك، نفى متحدث باسم الموقع حدوث تسريب: “لقد بحثنا في جميع أنحاء قاعدة البيانات عندنا، وتم التحقيق في التخزين، وتبين أنه لم يتم تسريب البيانات”.

ويبدو أن البيانات تم تسريبها من طرف ثالث يقوم بكشط البيانات من العديد من مواقع السير الذاتية. وقد تم حذف قاعدة البيانات بمجرد نشر الباحث المعلومات حولها.

المصدر: العربي الجديد