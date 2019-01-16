أطعمة تفقد قيمتها الغذائية عند طهيها

في كثير من الأحيان، يجب طهي الطعام لأنه لا يصلح تناوله وهو نيء وقد يؤدي إلى أضرار ومخاطر صحية، وفي المقابل، هناك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها بعد غسيلها فقط، بل يوصى بعدم طهيها حتى لا تفقد فوائدها وقيمتها الغذائية.

تعرف على الأطعمة التي ينصح بتناولها دون طهي حتى تكون أكثر فائدة:

1-الكرنب: يحتوي الكرنب بأنواعها المختلفة على نسبة عالية من فيتامينات K،C، وA، بالإضافة إلى حمض الفوليك الذي يساعد في نمو الدماغ وهام لصحة الجنين. وعند طهي الكرنب، فإنه يفقد كثير من فوائده، ولذلك يفضل إضافته إلى السلطة بدلاً من تناوله مطبوخاً.

2-التوت: يمكن تناول التوت بعدة طرق، ومنه تصنع مربى لذيذة ومفيدة، ولكنها ليست بنفس القيمة الغذائية والفائدة الموجودة بالتوت الطازح. ينصح بإضافة التوت إلى الزبادي أو تناول حفنة صغيرة منه بدلاً من إستخدامه في صنع الحلوى التي تزيد الوزن.

3-المكسرات: تضيف المكسرات مذاق جيد لبعض الأطعمة، مثل الأرز والحلويات بمختلف أنواعها، ولكنها ستفقد كثير من عناصرها الغذائية الهامة. والأفضل هو تناول المكسرات دون طهي، فهي تحمل المغنسيوم والحديد والمعادن والفيتامينات الأخرى لصحة الجسم والقلب.

4-الفلفل بألوانه: بمجرد تسخينه، يفقد الفلفل كم كبير من فوائده، على الرغم من أنه من الخضروات المميزة في كثير من الأطباق، كما يمكن طهيه على البخار وتناوله بمفرده في الحمية الغذائية. ولكن الحالة الأفضل له هو أن يكون طازجاً، حيث يحتوي على فيتامينات عديدة وهامة مثل فيتامين ج وفيتامين C.

5-الثوم: يصعب على كثير من الأشخاص تناول الثوم دون طهيه في الأطعمة، ويعد الثوم من الإضافات الأساسية للكثير من الأطباق، حيث يمنحها نكهة خاصة ومميزة. إن طهي الثوم لا يفقده قيمته بالكامل، ولكنه يقلل منها فقط، ولذلك ينصح بتناوله مطهياً ونياً في نفس الوقت.

6-البنجر: يتميز البنجر بلونه الأحمر، ولذلك يستخدم في كثير من الأطعمة، كما أنه مثالي للسلطات، وهي فرصة جيدة للإستفادة من عناصره الغذائية التي تنخفض عند الطهي بنسبة تصل إلى 25%. يعتبر البنجر مصدر أساسي لحمض الفوليك الذي يساعد في نمو الدماغ وتكاثر الخلايا الهامة في الجسم.

7-السبانخ: عادةً ما يتم تناول السبانخ مطهية، وهو أمر مفيد لأنه يكسر حمض الأكساليك الذي يسبب صعوبة إمتصاص الحديد وجميع العناصر الغذائية التي توفرها السبانخ. ولكن هذا لا يقلل من أهمية تناولها نيئة لإحتواءها على فيتامين سي، حيث أن الطهي يقلل من نسبة هذا الفيتامين بها بمقدار الثلثين.

8-الشوكولاتة: تمر الشوكولاتة بمراحل تسخين قبل أن تصبح مشروب شوكولاتة لذيذ، مما يقلل من فوائدها بشكل كبير، ولذلك فإن الشوكولاتة الخامة ستكون أكثر فائدة للصحة. كما يفضل تناول الكاكاو الخام دون إضافة الماء أو الحليب الساخن له، فبهذا يحتوي على فوائد كثيرة.

9-البصل: يساعد البصل في خفض ضغط الدم وحماية القلب من الأمراض، ولكن في حالة طهيه يفقد قدر كبير جداً من فوائده وقيمته، ويصبح مجرد نكهة في الطعام. وللإستفادة بفوائد البصل دون تناوله منفرداً بسبب طعمه المزعج، يمكن إضافته للسلطة بحجم صغير.

10-القرنبيط: يعتاد كثير من الأشخاص على تناول القرنبيط مطهياً، سواء من خلال قليه في الزيت أو إضافة الجبن الذائب له، وفي هذه الحالات يكون قد فقد عناصره الغذائية وأضيف له دهون غير صحية، ولذلك ينصح بتناول القرنبيط دون طهيه، حيث أنه غني بفيتامين ب الذي يقدم فوائد عديدة للجسم.

11-العصائر: لا ينصح بتناول العصائر الجاهزة لأنها تمر بعمليات تسخين تفقدها قيمتها، كما لا يجب القيام بتسخين العصائر بعد صنعها في المنزل. والأفضل هو شرب العصير الطازج فور صنعه بالمنزل ودون إضافة سكر، فهذا يضمن الحصول على فوائد الفواكه كاملة.

12-الفواكه والخضروات: وبشكل عام، سيكون تناول الفواكه والخضروات بعد غسلها جيداً ودون طهيها أفضل بكثير من طبخها وتقليل عناصرها الغذائية والفيتامينات الموجودة بها، وينطبق هذا على مختلف الأنواع.

فلتصنع صحناً من سلطة الخضروات لتضمن الحصول على كافة الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها، وكذلك الفواكه، يمكن أن تصنع سلطة الفواكه ذات الطعم المميز لتستمتع بمذاق شهي وفوائد كبيرة.

المصدر: ويب طب