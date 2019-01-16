الصين تنجح في إنبات بذور القطن والبطاطا على القمر

قال مسؤولو برنامج الفضاء الصيني إن بذور قطن حملها مسبار تشانغ إي 4 الصيني (واسمه يرمز إلى آلهة القمر عند الصينيين) إلى الجانب المعتم (البعيد) من القمر قد نبتت في التراب القمري، وذلك للمرة الأولى في التاريخ. وأضاف المسؤولون أن هذا الإنجاز قد يساعد في تأسيس أول مستوطنة بشرية في القمر.

يذكر أن مسبار تشانغ 4 كان يحمل عند هبوطه على الجانب المعتم من القمر في الثالث من الشهر الحالي كميات من مواد البحوث العلمية منها حاوية أطلق عليها “الدائرة البيئية المصغرة لسطح القمر”.

وأعلن الاستاذ ليو هانلونغ، المسؤول عن التجربة، أمس الثلاثاء أن بذور القطن كانت أول البذور التي تنبت، ولكن فريقه لايمكنه تحديد موعد حدوث ذلك بشكل دقيق، وقال إنه بالإضافة إلى القطن، فإن بذور البطاطا واللفت تنمو هي الأخرى بشكل جيد.

من جانبه، قال الأستاذ شي غينغشين، كبير مصممي المشروع، إن 6 أحياء اختيرت لإرسالها إلى القمر، هي القطن والبطاطا واللفت والخميرة وذباب الفاكهة والجرجير، وقال: “أخذنا بعين الاعتبار إمكانية العيش في الفضاء في المستقبل، وتعلم كيفية نمو هذه الأحياء في بيئة تتميز بضعف الجاذبية سيسمح لنا بوضع حجر الأساس لتشييد قواعد فضائية في المستقبل، و الحاوية التي توجد فيها البذور مزودة بنظام سيطرة يضمن بقاء درجة الحرارة داخله عند حوالي 25 درجة مئوية.

وقال ليو من جانبه إن البطاطا قد تشكل مصدر الغذاء الرئيسي لمستكشفي الفضاء مستقبلا، بينما يمكن استخدام القطن للملابس. أما اللفت فيمكن أن يكون مصدرا للزيت.

وكانت الإدارة الصينية الوطنية للفضاء قالت إن الصين تنوي إنشاء قاعدة علمية للبحوث على سطح القمر مستقبلا، مستغلة في ذلك تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

المصدر: بي بي سي