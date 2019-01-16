دمشق ردا على أردوغان: سوريا مصممة على الدفاع عن حرمة أراضيها

أكدت وزارة الخارجية السورية ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن دمشق “مصممة على الدفاع عن شعبها وحرمة أراضيها”.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن “الجمهورية العربية السورية تشدد على أنها كانت وما زالت مصممة على الدفاع عن شعبها وحرمة أراضيها ضد أي شكل من أشكال العدوان والاحتلال بما فيه الاحتلال التركي للأراضي السورية بكل الوسائل والإمكانيات”.

وأكد المصدر أن “محاولة المساس بوحدة سوريا لن تعتبر إلا عدوانا واضحا واحتلالا مباشرا لأراضيها ونشرا وحماية ودعما للإرهاب الدولي من قبل تركيا والذي تحاربه سوريا منذ ثماني سنوات”.

وقال المصدر تعليقا على تصريحات الرئيس التركي إنها “تؤكد مرة أخرى على أن هذا النظام راعي الإرهابيين في حوارات أستانا، لا يتعامل إلا بلغة الاحتلال والعدوان ولا يمكن أن يكون إلا نظاما مارقا متهورا غير مسؤول يتصرف بشكل مستمر بما يتناقض مع أبسط مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن توصله إلى تفاهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنشاء “منطقة آمنة” بشمال سوريا، مشددا على أن أنقرة “لن تسمح بوجود إرهابيين” قرب حدودها في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا كتنظيم “داعش”.

المصدر: سانا