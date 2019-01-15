هيئة إدارة السير ذكرت بإلزامية وضع اللاصقة الخاصة بالميكانيك على زجاج السيارة

ذكرت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في بيان، المواطنين ب”إلزامية الإستحصال على اللاصقة الإلكترونية E-vignette ولصقها بشكل ظاهر على أسفل الزجاج الأمامي لجهة اليسار وذلك بالنسبة لرسوم السير السنوية لعام 2019، مع الإشارة إلى أن كافة الجهات المولجة استيفاء رسوم السير السنوية أصبحت ملزمة بتسليم اللاصقة بعد تسديد هذه الرسوم عملا بالنصوص القانونية المرعية الإجراء، وإن هذه اللاصقة الصادرة لعام معين هي إثبات إضافي بتسديد الرسوم لهذا العام على قاعدة بيانات هيئة إدارة السير ووزارة المالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام