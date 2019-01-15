خمسة قتلى على الاقل في الهجوم على مجمع فنادق في نيروبي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2019 - 19:57
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خمسة قتلى على الاقل في الهجوم على مجمع فنادق في نيروبي
منذ 5 mins
15 January، 2019
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