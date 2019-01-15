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January 15 2019 - 18:05

خارجية الاردنية: الصفدي ولافروف أكدا ضرورة عودة سكان مخيم الركبان الى بلداتهم

منذ 9 mins 15 January، 2019
مخيم الركبان للنازحين السوريين
الاردن - عربي وإقليمي

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في إتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم، في مشكلة عشرات آلاف السوريين العالقين في مخيم الركبان على الحدود الاردنية – السورية، بحيث اكد الوزيران “ضرورة عودتهم الى بلداتهم”.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الاردنية إن الصفدي بحث مع لافروف في “قضية تجمع الركبان للنازحين السوريين”.
وأكدا “ضرورة العمل على تأمين عودة قاطني الركبان إلى مدنهم وبلداتهم حلا جذريا وحيدا لقضيتهم و(ضرورة) التنسيق الأردني – الروسي – الأميركي في معالجة هذه المسألة”.
وأضاف أنهما أكدا “أهمية التنسيق المشترك في جهود حل الأزمة السورية وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري”.
وأكدا ايضا “أهمية دعم جهود المبعوث الاممي الجديد لسوريا وتطلعهما للتعاون معه للتوصل الى حل سياسي للازمة في أسرع وقت”.
وأشار الصفدي إلى “أهمية تفعيل الدور العربي في جهود إنهاء الأزمة السورية اولوية للتوصل لحل سياسي يعيد لسوريا استقرارها ودورها الرئيس في استقرار المنطقة ويوجد الظروف الكفيلة عودة اللاجئين السوريين الى وطنهم”.

المصدر: وكالات

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