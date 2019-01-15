قوى العدوان تستهدف بـ65 قذيفة ومختلف الأسلحة قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة كيلو16 بالحديدة خلال الساعات الماضية (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 15 2019 - 18:05

قوى العدوان تستهدف بـ65 قذيفة ومختلف الأسلحة قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة كيلو16 بالحديدة خلال الساعات الماضية (وسائل اعلام يمنية)

منذ 53 mins 15 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة