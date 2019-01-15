وحدة الهندسة تدمر 3 أطقم لمرتزقة العدوان في جبهتي صبرين والمهاشمة بمديرية خب والشعف ومصرع وإصابة من عليها (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2019 - 18:05

وحدة الهندسة تدمر 3 أطقم لمرتزقة العدوان في جبهتي صبرين والمهاشمة بمديرية خب والشعف ومصرع وإصابة من عليها (وسائل اعلام يمنية)

منذ 1 ساعة 15 January، 2019
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