لجنة الإدارة والعدل ناقشت المواد المتعلقة بمداخيل مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي، النواب مصطفى الحسيني، جورج عقيص، سمير الجسر، جورج عطالله، ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، هاني قبيسي، علي خريس، زياد أسود، بوليت يعقوبيان، وبلال عبد الله، كما حضر القضاة ماريز العم زياد مكن ورنا عاكوم.

البيان

وإثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي: عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة 11,00 من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع في 15/1/2019 تابعت خلالها درس إقتراح قانون الاعلام، وتناول النقاش المواد المتعلقة بمداخيل مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع ودور المجلس الوطني في مراقبة المداخيل المخالفة لاحكام القانون، كما دور المحاكم الناظرة في قضايا الاعلام في حال ارتكاب مخالفات مالية من قبل شركات الاعلانات.

كما تناول النقاش الفصل المتعلق بالاعلانات لا سيما المواد المتعلقة بصدقية الاعلان ومسؤولية الشركات الاعلامية عن الاعلانات التي تؤدي الى خداع المستهلك، كما الاحكام المتعلقة بالدراسات الاحصائية الخاصة بتوزيع المشاهدين.

ونتيجة للمناقشة والتداول، أقرت اللجنة المواد التي درستها بعد أن عدلت بعضها، كما علقت الاحكام المتعلقة بدور المجلس الوطني للاعلام في مراقبة الدراسات الاحصائية الخاصة بتوزيع المشاهدين لمزيد من الدرس.

المصدر: الوكالة الوطنية