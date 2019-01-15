حملة دهم واعتقال واسعة تطال محافظات الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت معظم محافظات الضفة الغربية.

ففي بيت لحم اعتقل الاحتلال مهند صبري ثوابتة (14 عاماً) ومحمد نبيل ثوابتة (15 عاماً) من منزليْهما في بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم،. والفتى محمد حسن أبو عجمية من منزله في مدينة الدوحة غرب بيت لحم، والشاب بهاء خالد البدن من بلدة تقوع . كما تم اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتفتيش منزل يعود لعائلة أبو غليون قرب المسجد الكبير.

وفي محافظة رام الله اعتقل الاحتلال الشاب محمد محمود قعد من قرية ابو قش وصادر مركبات عقب اقتحامه لقرية دير أبو مشعل في القضاء. واعتقل الشاب سعيد جودة يعقوب على حاجزٍ بين رام الله وقرية عين قينيا.

واعتقل الاحتلال الشاب فادي أبو هدروس من منزله في مخيم عسكر القديم شرق نابلس، وداهم الاحتلال عدة منازل في مخيم بلاطة شرق نابلس وصادر مبلغاً مالياً من إحداها. كما اعتقل سعيد جعفر عيسى دويكات من سكان بلاطة البلد من مسكنه في منطقة المساكن الشعبية.

واعتقل جيش الاحتلال الليلة الماضية سلطان ابو مصطفى على حاجز حوارة جنوب نابلس.

كما جرى اعتقال كل من: مجد أحمد بعجاوي، عبد الله ماهر أبو بكر، جهاد علام أبو بكر، والشقيقين ثائر وعادل هيثم عمارنة عقب اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب جنين. و الشاب يحيى السلوادي من منزله في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وداهم جنود الاحتلال عدداً من المنازل في مخيم العروب شمال ‎مدينة الخليل، عُرف منها: منزل الشهيد خالد جوابرة وآخر يعود لعائلة الكدناوي.

كما اعتقل الاحتلال الشاب راتب عبد الكريم عويس خلال اقتحامه مخيم جنين، والشاب بهاء القصراوي من منزله في حيْ الهدف بمدينة جنين وجرى اقتحام قرية تياسير شرق طوباس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيريْن المحرريْن مرشد محمد زعاقيق (46 عاماً) ومحمد محمود عوض (28 عاماً) من منزليْهما في بلدة بيت أُمّر شمال الخليل، والأسير المحرر إبراهيم عبد الله عسكر من منزله في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال ايضا الشاب بهاء الرجبي (18 عاماً) من حيْ بطن الهوى داخل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

المصدر: فلسطين اليوم