الفرزلي من عين التينة: العاملون لإشعال الفتنة فشلوا فشلا ذريعا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، وعرض معه الاوضاع الراهنة.

وقال الفرزلي بعد اللقاء: “كانت مناسبة للاجتماع بدولة الرئيس للبحث في بعض الشؤون المجلسية، وجرى التطرق الى المرحلة التي مرت والتي قيل فيها الكثير الكثير وكانت عرضة لكل أنواع التفسيرات الاعلامية. أنا استطيع ان اؤكد بصورة جازمة أنه كان من الواضح والجلي جدا لدى دولة الرئيس ايضا ان هناك من يعمل على زرع الفتنة بين المكونات، واكبر دليل على ذلك ما جرى بالامس من رمي على وسائل التواصل الاجتماعي لتسجيلات مصورة حول أحاديث جرت في الماضي منذ سنة كانت موضوع نقاش وخلاف سابق وطويت صفحتها. شاء البعض ان يرميها في السوق بنية إعادة اشعال الفتنة. انا اقول واؤكد بصورة جازمة ان هؤلاء قد فشلوا فشلا ذريعا. وان صفحة النقاء في الاجواء آتية، وهي موجودة منذ هذه اللحظة، واؤكد في الوقت عينه ان ما قيل عن حديث حول 6 شباط، وقد بني عليه الكثير الكثير وتفسيرات كثيرة، لم يكن في موضعه الطبيعي، ونقلت على غير محمله، ولم يكن باستهدافاته كما فسر في الاعلام، انما كان تعليقا على كلام قيل اثناء أحاديث في زيارات اجتماعية ليس إلا، ولم يكن كما نشر في الاعلام وكما جرى العمل ليكون موضوع استثمار للمراهنة على الفعل وردة الفعل. هذه امور يجب ان ننتبه لها جميعا، فالغاية من كل هذه الاجواء المزروعة او التي حاولوا ان يزرعوها هي ايقاع الفتنة بين المكونات. استطيع ان اؤكد بالنسبة لهذه الاجواء ان النوايا اصلا غير متجهة الا لتعميق حالة العلاقات الايجابية على قاعدة التعاون سواء في المجلس النيابي او في السياسة او لتأمين مصالح لبنان العليا كما يراها فخامة رئيس الجمهورية وكما يراها دولة رئيس مجلس النواب وكل المسؤولين في هذا البلد”.

كان بري استقبل سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن وعرض معها التطورات الراهنة.

كذلك استقبل النائب ايهاب حمادة الذي قدم له مجموعة كتبه ودواوينه الشعرية، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية