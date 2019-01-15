وفاة الأسير الفلسطيني المحرر كفاح العويوي

نعى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، الأسير المحرر كفاح العويوي من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة الذي وافته المنية صباح الثلاثاء.

وتقدم أبو بكر في بيان صحفي “باسم هيئة الأسرى والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والأسرى المحررين بالتعازي من آل العويوي بشكل عام وأسرة المناضل بشكل خاص ومن كل أخوته ورفاقه في النضال، محتسبينه شهيداً عند الله عز وجل”.

يذكر أن العويوي شغل سابقًا أمين سر حركة فتح اقليم وسط الخليل، وهو أسير سابق قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم