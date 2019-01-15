سقوط قتلى وجرحى بصفوف العدوان إثر انفجار عبوة ناسفة بهم أثناء تسللهم في جبهة حام بمديرية المتون بالجوف (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2019 - 16:03
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سقوط قتلى وجرحى بصفوف العدوان إثر انفجار عبوة ناسفة بهم أثناء تسللهم في جبهة حام بمديرية المتون بالجوف (وسائل اعلام يمنية)
منذ 38 mins
15 January، 2019
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