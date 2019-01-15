لجنة التربية أوصت بتعطيل المدارس عند العاصفة

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور النواب: اسعد درغام، محمد نصر الله، ادغار طرابلسي، علي خريس، علي فياض، ايهاب حماده، انطوان حبشي، جميل السيد، كما حضر مستشار وزير التربية نعيم عويني، المدير العام للتعليم المهني والتقني سلام يونس، نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط، نقيب المستشفيات سليمان هارون، القاضي لدى مجلس شورى الدولة سميح مداح.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي”تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية جلسة يوم الخميس لمزيد من بحث مشروع القانون الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان لدرس النقاط التي نوقشت خلال الجلسة واوصت اللجنة وزير التربية بتعطيل المدارس عند العاصفة دون المجال للمدارس في اتخاذ القرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام